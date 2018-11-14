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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане назначен начальник Службы госохраны
Предыстория: Назарбаев уволил главу Службы госохраны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил Ардака Ашимбекулы от должности заместителя начальника Службы государственной охраны и назначил начальником СГО.

Другим указом, как сообщается на сайте Акорды, заместитель начальника Службы госохраны Джусипов Азимхан Алиханович освобожден от временного исполнения обязанностей начальника ведомства.

Исполнение обязанностей заместителя начальника Службы – начальника службы безопасности первого президента РК – лидера нации временно возложено на старшего инспектора Третьего управления Первого департамента СГО Сарсембая Жасулана Аманжолулы.

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