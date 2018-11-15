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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане двое узбекистанцев погибли от отравления угарным газом

CA-NEWS (UZ) - В городе Шымкенте один гражданин Узбекистана госпитализирован и ещё двое скончались после предполагаемого отравления угарным газом.

Пресс-секретарь местного филиала газоснабжающей компании «КазТрансГаз Аймак» Саида Турсуметова сказала, что инцидент произошёл 13 ноября в съемном доме, в котором проживали узбекистанцы.

По предварительной версии, для обогрева дома, в котором, по словам специалистов, отсутствует вентиляционный канал, наряду с электрообогревателем использовалась газовая плита. По их мнению, несчастный случай произошел вследствие пренебрежения правилами безопасности.

«Двое граждан Узбекистана в возрасте 35 и 42 года скончались в результате отравления газом. Еще один 35-летний гражданин в тяжелом состоянии доставлен в больницу» с признаками отравления угарным газом, сообщила пресс-секретарь.

Главный врач областного центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева Мадина Ермаханбетова говорит, что состояние доставленного в больницу оценивается как «крайне тяжелое». «Пациент находится в отделении реанимации. В настоящее время мы не можем делать каких-либо предположений», — сказала она.

Трое граждан Узбекистана, по словам Турусметовой, находились в Шымкенте на заработках.

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