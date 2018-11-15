В Москве осудили организаторов побоища на кладбище, в котором погибли таджикские мигранты

CA-NEWS (TJ) - Мосгорсуд 14 ноября вынес приговор по делу о массовой драке на Хованском кладбище в мае 2016 года, когда погибли трое граждан Таджикистана, передает centralasian.org.



Организаторами беспорядков признали руководителя кладбища Юрия Чабуева и соучредителя общественной организации "Здоровая нация" Александра Бочарникова. Они получили 11 и 9 лет лишения свободы. Один из участников драки – Эльбек Вадуев – который сбил двух человек машиной, осужден на 11,5 лет. Еще тринадцать человек получили от 3,5 до 5,5 лет по обвинению в участии в массовых беспорядках, сообщает "Бизнес ФМ".

Третий предполагаемый организатор драки – лидер общественной организации "Здоровая нация" Георгий Макарьев – был задержан в мае, а до этого находился в розыске. Дела еще нескольких обвиняемых находятся на рассмотрении.

Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали более 200 человек, в основном жители Северного Кавказа, а также Таджикистана и Узбекистана, произошла на Хованском кладбище 14 мая 2016 года. В ходе драки использовались арматура, бейсбольные биты, черенки от лопат и сами лопаты, а также травматическое оружие. Кроме того на месте был найден автомат Калашникова и несколько гильз.

В результате инцидента пострадали около 30 человек, погибли трое граждан Таджикистана – 22-летний Сухроб Хушаков, 39-летний Иноят Ризоев и 42-летний Сайнуриддин Собиров. Основной причиной произошедшего следствие называло "финансовый мотив". По версии обвинения, организаторы беспорядков привлекли молодых людей из "Здоровой нации", чтобы взять под свой контроль работавших на кладбище нелегальных мигрантов.

​Ранее таджикские мигранты заявили, что спустя два года после беспорядков администрация кладбища притесняет их. Мигранты рассказали, что по надуманной жалобе двух охранников кладбища были задержаны на 15 суток двое их соотечественников, занятых уборкой и благоустройством территории кладбища. Позднее одного из задержанных депортировали.

Хованское кладбище — крупнейшее кладбище Москвы, расположенное в поселении Сосенское Новомосковского административного округа.