Узбекистан и Кыргызстан провели межмидовские консультации
- Узбекистан, политика
- 9:15, 15 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - 14 ноября 2018 года в Бишкеке состоялся второй раунд узбекско-кыргызских межмидовских консультаций по вопросам информационного обеспечения внешней политики и работе со СМИ.
В ходе прошедшей встречи директор Департамента информации Муратбек Азымбакиев поделился опытом работы возглавляемого им подразделения МИД Кыргызстана, сообщили в МИД Узбекистана.
Стороны отметили позитивную динамику двустороннего взаимодействия в информационной сфере и обменялись мнениями по перспективным направлениям сотрудничества.
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