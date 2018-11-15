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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Кыргызстан провели межмидовские консультации

CA-NEWS (UZ) - 14 ноября 2018 года в Бишкеке состоялся второй раунд узбекско-кыргызских межмидовских консультаций по вопросам информационного обеспечения внешней политики и работе со СМИ.

В ходе прошедшей встречи директор Департамента информации Муратбек Азымбакиев поделился опытом работы возглавляемого им подразделения МИД Кыргызстана, сообщили в МИД Узбекистана.

Стороны отметили позитивную динамику двустороннего взаимодействия в информационной сфере и обменялись мнениями по перспективным направлениям сотрудничества.

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