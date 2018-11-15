В Ташкенте открылся Малайзийский инновационный центр эстетической косметологии

CA-NEWS (UZ) - Первый малайзийский инновационный центр эстетической косметологии Monarch открылся в Ташкенте, сообщило ИА "Жахон".

В церемонии открытия приняли участие представители Ассоциации деловых женщин Узбекистана и руководство малазийской компании Monarch Beauty, под брендом и при непосредственном инвестиционном участии которой будет функционировать данный центр.

Открытие передового косметологического центра стало результатом совместной работы посольства Узбекистана в Малайзии и Ассоциации деловых женщин Узбекистана.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года узбекистанские бизнес-леди посетили Малайзию, где приняли участие в крупнейшей в Юго-Восточной Азии международной выставке Beauty Expo-2017. Тогда узбекской делегацией был подписан Меморандум о сотрудничестве между компаниями Monarch Beauty (Малайзия) и «Реннесанс» (Узбекистан), практическим результатом которого стало создание узбекско-малазийского СП и вывод на новый качественный уровень оказание услуг в сфере косметологии. Центр обеспечит новыми рабочими местами женщин республики и будет способствовать внедрению инновационных методов профессионального образования.

Ожидается, что в скором времени филиалы центра будут открыты и в Хорезмской, Бухарской и Ташкентской областях. В ближайшей перспективе также запуск центров по подготовке специалистов в данной области в столице и других регионах Узбекистана.

Monarch Beauty осуществляет свою деятельность с 2008 года. Компания предоставляет медицинско-косметологические услуги в странах Юго-Восточной Азии, поставляет соответствующее оборудование и проводит исследования и разработку разных видов косметологической продукции.