В Южной Корее открылся корейско-узбекский бизнес-центр

CA-NEWS (UZ) - В городе Инчон Республики Корея состоялась церемония открытия первого корейско-узбекского бизнес-центра, сообщили местные СМИ.



В рамках мероприятия прошла церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между посольством Республики Узбекистан и Корейской ассоциацией импортеров (KOIMA). Документ предусматривает реализацию ряда мер по увеличению объема поставок узбекской продукции на рынок Кореи, совместное изучение расширения номенклатуры экспортируемых из Узбекистана товаров, организацию в Узбекистан торговых миссий KOIMA и др.

В торжественной церемонии открытия бизнес-центра приняли участие более 400 человек, в том числе председатели Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Шин Мёнг Джин и СЭЗ «Инчон» Ким Чжин Ёнг, генеральный директор парламентской организации «Евразия 21» Ким Сунг Донг, главы более 15 дипломатических миссий, руководители около 50 крупных компаний, представители МИД, Минторговли, Эксимбанка, ТПП и СМИ Кореи, общественно-политических кругов, а также известные деятели культуры и искусства.

В бизнес-центре предусмотрено функционирование постоянно действующего «шоу-рума» с демонстрационным залом, где в широком ассортименте представлены товары узбекских производителей – текстильная, шелковая, химическая, вино-водочная, плодоовощная продукция, а также изделия из керамики и дерева, ювелирные украшения ручной работы.

Ожидается, что открытие корейско-узбекского бизнес-центра будет способствовать значительному расширению экспорта продукции из Узбекистана в Южную Корею, увеличению объема южнокорейских прямых инвестиций и продвижению туристического потенциала республики.