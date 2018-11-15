Британское правительство одобрило проект соглашения по Brexit

CA-NEWS (CA) - Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из Евросоюза, заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами кабинета.

«Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании. Я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства», - цитирует её слова Би-Би-Си.

Мэй пообещала 15 ноября выступить в парламенте и изложить суть одобренного соглашения.

13 ноября представители Британии и Евросоюза на встрече в Брюсселе согласовали предварительный текст соглашения по «Brexit», что ознаменовало значительный прорыв в переговорах, продолжавшихся в течение последних нескольких месяцев.

Документ был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон после интенсивных обсуждений на этой неделе. В среду состоялось специальное заседание правительства, на котором Тереза ​​Мэй просила кабинет одобрить проект документа.

До последнего момента появлялись противоречивые сообщения о том, выступит ли британский премьер с заявлением.

Соглашение включает обязательства по соблюдению прав граждан после «брексита», предлагаемый 21-месячный переходный период после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года и подробности так называемого «законопроекта о разводе», согласно которому Британия должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.

Будущее границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой было последним важным нерешенным вопросом, который должен быть урегулирован. Существовали серьезные разногласия относительно того, как обеспечить, чтобы после «брексита» не вводились физические проверки на границе.

Как Британия, так и Евросоюз считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем. В случае, если стороны не договорятся об условиях «брексита», эта граница фактически станет границей между ЕС и Великобританией - с паспортным контролем, таможенным досмотром и другими препятствиями.

14 ноября истек срок, в который британское правительство должно было утвердить условия сделки по выходу из ЕС. Несмотря на призывы некоторых парламентариев, на Даунинг-стрит заявляли, что второго референдума о «брексите» не будет ни при каких обстоятельствах.

Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, она должна получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Реакция Брюсселя

Глава делегации ЕС на переговорах по «брекситу» Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе высказался по поводу вопросов, касающихся выхода Британии из Европейского союза. Он приветствовал проект достигнутого соглашение, как «решающий шаг» в завершении переговоров.

Мишель Барнье отметил, что Великобритания выполнит все свои обязательства по взносам в бюджет ЕС до 2020 года, как и все 28 стран-членов ЕС.

Как заявил Барнье, стороны смогли найти базовое решение об особом статусе границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, чтобы избежать установления полноценной границы. За ним должно последовать постоянное соглашение, устанавливающее альтернативные механизмы предотвращения «жесткой» границы.

21-месячный переходный период, который начнется после 29 марта 2019 года, может быть продлен один раз, максимальный срок его пока не уточняется.

Он отметил, что впереди еще долгий, и, возможно, трудный путь.

По словам Барнье, ЕС готов начать подробные переговоры о будущих отношениях с Великобританией на следующий день после выхода Великобритании из союза в марте 2019 года. Он отметил, что целью является торговое соглашение, которое обеспечивало бы свободный доступ к рынкам сторон без тарифов и квот.

"Великобритания останется нашим другом, партнером и союзником", - сказал Барнье.

На специальном заседании в ноябре достигнутое соглашение должно быть одобрено лидерами ЕС, после чего переговоры по "брекситу" могут трансформироваться в переговоры по последующему долгосрочному сотрудничеству.