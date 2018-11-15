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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана провёл встречу с замглавой МИД Италии

CA-NEWS (UZ) - 14 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию Италии во главе с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективных направлениях дальнейшего углубления узбекско-итальянского диалога в политико-дипломатической, торговой, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также в формате «Узбекистан – Европейский союз», обсудили отдельные вопросы международной и региональной проблематики.

На встрече подчеркнута обоюдная заинтересованность в увеличении двустороннего товарооборота, который в январе–сентябре текущего года превысил $206 млн., что почти на 20% больше, чем за весь 2017 год.

Стороны приветствовали предстоящее подписание инвестиционного соглашения между АО «Узбекский металлургический комбинат» и итальянской компанией «Danieli & C.Officine Mecchanicne S.p.A» по реализации совместного проекта.

На встрече также рассмотрены другие вопросы двустороннего взаимодействия.

В этот же день в МИД состоялся шестой раунд узбекско-итальянских политических консультаций.

В мероприятиях принял участие посол Италии Андреа Бертоцци.

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