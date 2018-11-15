Узбекистан обогнал Казахстан по количеству прибывших в Кыргызстан граждан, - Департамент туризма КР

CA-NEWS (UZ) - Впервые в этом году Узбекистан обогнал Казахстан по количеству прибывших в Кыргызстан граждан. Об этом сообщает Tazabek, ссылаясь на Департамент туризма КР.

Количество прибывших граждан из 45 стран, для которых Кыргызстан ввел безвизовый режим, по итогам 9 месяцев составило 113 тыс. человек. Об этом накануне, 14 ноября, на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям «Вопросы развития туризма и либерализации гражданской авиации» сказал заместитель директора Департамента туризма КР Чубак Оморов.

По итогам 9 месяцами 2017 года их количество составляло 82 тыс. человек.

«В этом году впервые Узбекистан обогнал Казахстан по количеству прибывших в Кыргызстан граждан», - заявил замдиректора.

В прошлом году по итогам 9 месяцев из Узбекистана прибыло более 379 тыс. граждан, а в этом году по итогам за 9 месяцев прибыло 2 млн 422 тыс. человек. А количество казахстанских граждан, посетивших республику, составило чуть больше 2 млн человек.

Из России приехало в Кыргызстан 396 тыс. человек.

«Хочу также отметить, что число турецких и китайских граждан осталось примерно на том же уровне - 39 тыс. и 25 тыс. человек. Положительная динамика наблюдается с гражданами Германии. В прошлом году по итогам 9 месяцев прибыло около 8 тыс. туристов из Германии. В этом году за тот же период приехало 19 тыс. человек», - рассказал он.

Ч.Оморов также добавил, что из США в прошлом году приехало 11 тыс человек, а в этом году - 12 тыс. по итогам 9 месяцев.

Также он отметил увеличение потока граждан из Индии — 19 тыс. человек против 13 тыс. по итогам 9 месяцев.