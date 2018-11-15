В столице Монголии прошел антипарламентский митинг

CA-NEWS (MNG) - 14 ноября на центральной площади монгольской столицы был организован митинг с требованиями о привлечении к ответственности парламентариев и министров, которые фигурируют в деле о получении кредита в фонде развития малого и среднего предпринимательства, сообщает Монголия Сейчас.

Митинг возглавили общественные движения Монголии. Свои требования, в котором также указывается и необходимость о приостановлении полномочий фигурирующих в этом деле членов парламента и правительства, организаторы митинга протеста передали председателю ВГХ Миэгомбын Энхболду и премьер-министру Ухнаагийну Хурэлсуху.

Напомним, высокопоставленные лица Монголии обвиняются в растрате денежных средств фонда развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в сумме $1,3 млн, которые были потрачены на семью и близких друзей. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на орган по борьбе с коррупцией в Монголии.

Растраченные деньги предназначались для использования в фонде МСП. Этот фонд был создан 18 лет назад для предоставления займов с 3% для владельцев малых и средних предприятий, поскольку банки и финансовые компании обычно выдают займы под 12 и 30%.

В бюджете 2018 года $25,4 млн было выделено в этот фонд. Однако, две недели назад, в опубликованных отчетах на сайте было обнаружено, что некоторые высокопоставленные лица используют фонд для предоставления займов своим компаниям, членам семьи и друзьям.

Среди обвиняемых - министры правительства, парламентарии, генеральный прокурор, генеральный аудитор, глава центрального банка и бывший глава разведывательной службы, отмечает агентство.

3 ноября были арестованы четыре государственных служащих, участвовавших в управлении фондом. Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Батъяргал Батзориг, который курировал фонд МСП, подал в отставку под давлением правящей Монгольской народной партии (МНП). Он обвиняется в предоставлении кредита в $547 тыс. транспортной компании, управляемой его женой.

12 ноября совет управления Монгольской народной партии (МНП) провел свое собрание в закрытом режиме в Госрезиденции.

Во время закрытого собрания председатель партии Ухнаагийн Хурэлсух внес на рассмотрение вопрос об освобождении от занимаемых должностей трех личностей, в частности, он назвал имена и причины их освобождения - спикера парламента М.Энхболда, председателя фракции МНП в парламенте Д.Хаянхярваа и мэра Улаанбаатара С.Батболда.

Хурэлсух указал причину освобождения от занимаемой должности спикера М.Энхболда, что он должен нести ответственность перед законом за так называемое «дело о 60 млрд.тугриках», председателя фракции Д.Хаянхярваа – за допущение неоднократных этических ошибок на заседаниях сессии парламента, когда обсуждался вопрос о фонде поддержки малых и средних предпринимательств, а также за то, что не обеспечил единство, ответственность и организованность фракции в качестве председателя, а мэра Улаанбаатара С.Батболда – за то, что он не справляется со своими должностными обязанностями и в итоге страдают невинные дети.

На заседании руководящего совета было принято решение об отправке в отставку мэра г.Улан-Батор С. Батболда