АБР готов инвестировать в проекты Туркменистана, в том числе в создание международных транзитно-транспортных коридоров

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Азиатского банка развития Такехико Накао.

Как сообщает государственное информационное агентство, глава АБР подтвердил намерение организации расширять конструктивное сотрудничество со страной. По его словам, республика, обладающая огромным экономическим и ресурсным потенциалом, демонстрирует впечатляющие достижения, снискав на мировой арене репутацию надежного и ответственного партнера.

Глава государства в свою очередь с удовлетворением констатировал долгосрочный и результативный характер партнерства с Азиатским банком развития, с которым накоплен опыт успешной совместной работы.

В ходе встречи они обменялись мнениями по направлениям двустороннего сотрудничества, обсудили возможности его дальнейшей активизации с учетом современных реалий и планов на будущее.

Как отметил Г.Бердымухамедов, Туркменистан является членом АБР с 2000 года. В ряду приоритетных сфер установившегося за этот период инвестиционного взаимодействия топливно-энергетический сектор и диверсификация экспортных маршрутов поставок энергоносителей, формирование транзитно-транспортной инфраструктуры, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Отмечалось, что широкие перспективы для эффективного сложения усилий обусловлены реализацией инфраструктурных проектов национального и глобального значения. В их числе проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Также было отмечено значение подписанного соглашения по проекту строительства линии электропередачи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП). Ведутся также работы по прокладке железной дороги Акина - Мазари-Шариф.

Глава государства предложил АБР рассмотреть и возможности инвестирования проекта строительства установок для опреснения воды.

Такехико Накао ответил, что Азиатский банк развития готово оказывать всемерное содействие практической реализации выдвигаемых инициатив, в том числе нацеленных на социально-экономическое возрождение Афганистана и его вовлечение с современную систему региональных мирохозяйственных связей.

Что касается инвестиционного сотрудничества в сфере транспорта, то здесь в качестве примера партнерства с АБР выступает реализация масштабного проекта строительства железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. В данном контексте в ходе встречи были рассмотрены возможности создания международных транзитно-транспортных коридоров, в частности, по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция и далее в европейском направлении.