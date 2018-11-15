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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ходе рейда на рынке электроники в Ташкенте конфисковано 7,8 тысяч мобильных телефонов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в торговом центре "Флешка", именуемым в народе "Малика", прошёл массовый рейд налоговиков, в ходе которого конфисковано 7,8 тысяч мобильных телефонов.

Как сообщили в пресс-службе Государственного налогового комитета РУз, 13-14 ноября текущего года в торговом центре «Флешка» состоялся массовый рейд, организованный сотрудниками налоговых служб Ташкента. Налоговики проверили продавцов ТЦ «Флешка» на наличие документов для продажи техники и регистрации в качестве хозяйствующего субъекта.

В ходе проверок выяснилось, что 13 граждан без соответствующих документов, сертификатов и регистрации в качестве хозяйствующего субъекта продавали бытовую технику, привезенную из-за рубежа, незаконным способом.

«Эти «предприниматели» без каких-либо документов продавали бытовую технику. Кроме этого, они не платили налоги и не были зарегистрированы в соответствующем порядке», – отметили в пресс-службе ГНК РУз.

По результатам проверки, в общей сложности налоговики конфисковали 66 единиц бытовой техники на 308 млн. сумов (более $37, 5 тыс) и 7,8 тыс. сотовых телефонов и аксессуаров.

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