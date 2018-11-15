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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан является вторым торговым партнером Санкт-Петербурга

CA-NEWS (KZ) - В Мариинском дворце 14 ноября председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров встретился с делегацией Алматы во главе с секретарем маслихата Калдыбаем Казанбаевым.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, В.Макаров приветствовал гостей и выразил благодарность за поддержку Казахстаном российской позиции на международной арене. Он подчеркнул, что дружеские отношения государств основаны на многолетней общей истории и пригласил членов делегации принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Знаменитые строки Джамбула «Ленинградцы – дети мои! Ленинградцы – гордость моя!» всегда будут напоминать нам о перенесенных вместе испытаниях. Люди, эвакуированные из блокадного города, на всю жизнь сохранили воспоминания о гостеприимстве казахского народа. Сегодня Казахстан является вторым по значимости торговым партнером Санкт-Петербурга. Уверен, перед нами лежат огромные перспективы в сфере развития экономического сотрудничества и инвестиционной деятельности», ‒ сказал парламентарий.

К.Казанбаев поддержал высказанные в ходе встречи инициативы об углублении межрегионального сотрудничества между Санкт-Петербургом и Алматы. Он отметил, что Санкт-Петербург называют Северной столицей России, в то время как Алматы зовется Южной столицей Казахстана, и выразил надежду на результативный обмен опытом между двумя органами законодательной власти.

«Наши братские народы связаны многими нитями, и для нас будет очень полезен опыт депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», ‒ сказал секретарь маслихата Алма-Аты.

После встречи состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Законодательным собранием Санкт-Петербурга и маслихатом Алматы.

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