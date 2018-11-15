В Туркменистане аккредитована новый посол Бразилии

CA-NEWS (TM) - Председатель меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от посла Бразилии с резиденцией в Астане Марсии Доннер Абреу.

По данным госинформагентства, от имени главы государства Гурбангулы Бердымухамедова спикер парламента поздравила дипломата с назначением на ответственный пост, пожелав успехов в укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Поблагодарив за оказанный прием, посол передала наилучшие пожелания от высшего руководства своей страны туркменскому лидеру.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, активизации культурно-гуманитарных контактов, развития связей в научно-образовательной сфере, а также по линии спорта и туризма.