В Ливане подняли флаг Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Ливане состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, впервые в истории Вооруженных сил республики миротворческий контингент участвует в миссии ООН по поддержанию мира и безопасности в Ливане. Совместно с индийскими партнерами проведена необходимая подготовительная работа в рамках слаживания миротворческой роты.

«Поднятие государственного флага – это историческое событие для нашей страны. В политическом обращении президента страны Н.Назарбаева при избрании Казахстан непостоянным членом в Совете безопасности Организации Объединенных Наций было высказано намерение Казахстана о расширении миротворческой деятельности и участии казахстанских военнослужащих в миссии ООН. Я считаю, что мы выполнили поручение главы государства, на сегодняшний день наши миротворцы прибыли и приступили к выполнению своих обязанностей», - отметил замглавы ведомства Талгат Мухтаров на церемонии.