РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ливане подняли флаг Казахстана
Предыстория: Казахстанские миротворцы прибыли в Ливан

CA-NEWS (KZ) - В Ливане состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, впервые в истории Вооруженных сил республики миротворческий контингент участвует в миссии ООН по поддержанию мира и безопасности в Ливане. Совместно с индийскими партнерами проведена необходимая подготовительная работа в рамках слаживания миротворческой роты.

«Поднятие государственного флага – это историческое событие для нашей страны. В политическом обращении президента страны Н.Назарбаева при избрании Казахстан непостоянным членом в Совете безопасности Организации Объединенных Наций было высказано намерение Казахстана о расширении миротворческой деятельности и участии казахстанских военнослужащих в миссии ООН. Я считаю, что мы выполнили поручение главы государства, на сегодняшний день наши миротворцы прибыли и приступили к выполнению своих обязанностей», - отметил замглавы ведомства Талгат Мухтаров на церемонии.

print
  • Президенты Узбекистана и Туркменистана провели телефонные переговоры
  • Узбекскую певицу Шахло Ахмедову лишили лицензии за «откровенный» клип
  • Как на Уолл-стрит. Назарбаев запустил торги на бирже Международного финансового центра «Астана»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×