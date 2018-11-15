Казахстан присоединился к Ашхабадскому соглашению, предполагающему создание международного транспортного и транзитного коридора

CA-NEWS (KZ) - Казахстан присоединился к соглашению «О создании Международного транспортного и транзитного коридора между правительствами Исламской Республики Иран, Туркменистана, Республики Узбекистан и султаната Оман (Ашхабадское соглашение)».

Как сообщает 15 ноября пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, поручение о присоединении республики к Ашхабадскому соглашению было дано по итогам встречи президентов Казахстана и Ирана 8-9 сентября 2014 года.

Реализация проекта способствует развитию транспортных маршрутов – казахстанского участка международного транспортного коридора Север-Юг, Центральной трансазиатской железнодорожной магистрали, а также выхода к портам Персидского залива и в целом реализации транзитного потенциала РК.