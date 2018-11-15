В Туркменистане стартовала министерская конференция программы ЦАРЭС

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане стартовала 17 Министерская конференция Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества «ЦАРЭС 2030: наращивание торговли и содействие диверсификации».

Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов сделал обращение к участникам мероприятия, выразив признательность за вклад в реализацию Программы ЦАРЭС.

По его словам, Туркменистан поддерживает основополагающие принципы программы и реализуемые в ее рамках проекты.

«В этом году наша страна председательствует в этой авторитетной программе, развивая активное сотрудничество по таким направлениям, как энергетика, торговля, таможенные вопросы, транспорт, туризм, формирование экономических коридоров, человеческое развитие.

2018 год является годом начала претворения в жизнь стратегии Программы ЦАРЭС до 2030 года, а ее основная цель – сохранение стабильности экономики региона. Еще одной важнейшей задачей стратегии Программы ЦАРЭС до 2030 года стало достижение странами-членами целей устойчивого развития, в соответствии с Парижскими соглашениями, программных показателей в связи с изменением климата.

Членство нашей страны в Программе ЦАРЭС показывает, что Туркменистан придает особое значение интеграции туркменской экономики с экономиками соседних и заинтересованных государств посредством регионального и международного сотрудничества», - отмечается в послании.

Г.Бердымухамедов отметил, что в рамках программы ЦАРЭС Туркменистан участвует в планировании и реализации транспортных проектов. Два из шести коридоров программы организации проходят через территорию республики, обеспечивая выход на запад - через Азербайджан в Турцию и Европу, а также на восток – в Китай, на север – в Казахстан и Россию, на юг – к морским портам Карачи и Гвадар в Аравийском море.

«Увеличение транспортно-транзитного потенциала региона и создание современной транспортной инфраструктуры позволят нашей стране через соответствующие транспортно-транзитные и коммуникационные инфраструктуры успешно интегрироваться в систему мирохозяйственных связей.

Для государств-членов Программы ЦАРЭС строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия имеет большое значение. Газопровод ТАПИ значительно повысит экспортный потенциал нашей страны, способствуя укреплению энергетической безопасности и экономической стабильности всего региона, станет мощной основой для достижения Целей устойчивого развития», - добавил президент.