Погранслужбы стран СНГ заявили о значительном ухудшении обстановки на границе Туркменистана и Афганистана

CA-NEWS (TM) - Пограничные ведомства стран Содружества Независимых государств отметили значительное ухудшение обстановки на границе Туркменистана и Афганистана. Об этом стало известно в ходе 80-го заседания Совета командующих пограничными войсками государств-участников СНГ, прошедшего 14 ноября в городе Токмок (Кыргызстан).

В мероприятии участие приняли руководители пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководство ряда международных организаций, в том числе уставных органов СНГ, антитеррористического центра и бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений Содружества, а также секретариата ОДКБ и исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

«Участники заседания отметили значительное обострение обстановки на туркменско-афганской госгранице, где возникли угрозы вооруженных провокаций и обстрелов территории Туркменистана», - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Кыргызстана Гульмира Борубаева.

По ее словам, участники заседания отметили необходимость совместной работы погранведомств на региональном уровне по своевременной нейтрализации угроз погранбезопасности государств СНГ на афганском направлении.

«В ходе заседания было заявлено, что наиболее опасная тенденция развития обстановки складывается на центральноазиатском направлении внешних границ СНГ. Она связана с высокой террористической активностью, прежде всего, в Афганистане. Там наблюдается увеличение численности вооруженных группировок и расширение зоны боевых действий международных террористических организаций на фоне обострения внутриполитических проблем в этой стране», - добавила Борубаева.

Она отметила, что только за последнее время в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном районах Афганистана боевиками совершено более 70 террористических актов.