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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане будет создана экологическая партия

CA-NEWS (UZ) - В декабре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой не выделять постоянную квоту в парламенте для экологического движения и создать на его основе новую партию, усилив политическую конкуренцию в стране.

В Ташкенте 14 ноября текущего года состоялось собрание инициаторов создания экологической политической партии, которые обсудили вопросы по формированию организационного комитета по подготовке учредительных документов экологической политической партии, формированию ее членского состава и созыву учредительного съезда, а также о составе, руководителе, месте нахождения организационного комитета и дате созыва учредительного съезда, сообщает пресс-служба экологического движения.

На собрании приняли участие представители общественных организаций, действующих в сфере экологии и здравоохранения, ученые и эксперты, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, журналисты СМИ.

В ходе обсуждения также отмечалось, что во многих странах мира существует практика создания политических партий экологической направленности.Например, в развитых странах действуют партии “зеленых”, которые как равноправные члены политической жизни ставят перед собой цель завоевания мест в представительных органахдля того, чтобы добиваться экологизацииполитики государства через парламент.

Участники собрания единогласно поддержали предложение о создании экологической политической партии.

На собрании сформирован организационный комитет по созданию экологической политической партии из представителей общественности, преданных делу охраны окружающей среды и здоровья населения, рационального использования природных ресурсов.Оргкомитету поручено разработать“дорожную карту” создания партии, учредительные документы и проработать другие организационно-правовые вопросы.

После обстоятельных обсуждений внесенных предложений и мнений участников мероприятия было принято решение назвать партию –«Экологическая партия Узбекистана».

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