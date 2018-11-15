Таджикистан импортировал около 362 тыс. тонн нефтепродуктов

CA-NEWS (TJ) - Около 362 тыс. тонн нефтепродуктов импортировал Таджикистан за десять месяцев этого года. По данным профильных ведомств республики, за этот период всего импортировано 361,7 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $252,8 млн.

В среднем, стоимость одной тонны нефтепродуктов составила $698, передает Авеста.

В аналогичный период прошлого года было импортировано 358,4 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму $210,4 по цене $587 за тонну.

Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия. Также нефтепродукты в Таджикистан поставлялись из Туркменистана, Казахстана и других стран.

Между тем, импорт сжиженного газа в Таджикистан за указанный период составил 316,5 тыс. тонн на сумму $147,7 млн. В среднем, стоимость одной тонны сжиженного газа составила $466.

В прошлом году за этот период было импортировано 297,6 тыс. тонн сжиженного газа на сумму $135,4 по цене $454 за тонну. Сжиженный газ в Таджикистан поставляется, в основном из Казахстана.

Согласно данным Минэкономразвития и торговли РТ, в настоящее время более 60% автомобильного транспорта страны в качестве топлива использует сжиженный газ.