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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан посетит спикер законодательной палаты парламента Узбекистана

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан с трехдневным официальным визитом посетит председатель законодательной палаты Олий Мадждиса (парламента) Узбекистана Нурдинжон Исмоилов.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Мухаммадато Султонов, визит спикера законодательной палаты узбекского парламента намечен на 19-22 ноября.

По словам М.Султонова, в ходе визита состоится встреча Нурдинжона Исмоилова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, спикером Маджлиси милли (верхняя палата парламента) Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым, спикером Маджлиси намояндагон Шукурджоном Зухуровым.

Ожидается, что в рамках визита председатель законодательной палаты Узбекистана посетит национальный музей, «Кохи Навруз», предприятие Талкокабель», Нурекскую ГЭС, парк дружбы имени Алишера Навои и Абдурахмони Джоми.

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