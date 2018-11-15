Депутаты озабочены остановкой в Казахстане зернохранилищ и элеваторов

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана от фракции «Народные коммунисты» просят Министерство сельского хозяйства «вернуть к жизни» предприятия хранения и переработки пшеницы и других зерновых культур.

Как отмечается в их запросе к главе ведомства Умирзаку Шукееву, республика производит много зерновых культур и на мировом рынке занимает ведущие позиции. Система хранения зерна вызывает гордость у народа, видевшего вставшие в голой степи гигантские строения. В тоже время состояние материально-технической базы предприятий хранения и переработки пшеницы и других зерновых культур вызывает тревогу и озабоченность. Их техническое переоснащение ведется лишь в случае аварий и выхода из строя машин и агрегатов.

По данным парламентариев, всего в Казахстане насчитывается 247 зернохранилищ, но по различным причинам 44 или 18% из них уже не работают. Из 167 элеваторов бездействует 20, из 80 хлебоприемных пунктов остановилось 24.

Главной причиной остановки этих предприятий, по мнению депутатов, стало несовершенство организационно-правовых форм работы. Собственники единолично контролируют качество принимаемого на хранение зерна. При этом в лабораториях при приемке завышается сорность, влажность, а натура и клейковина занижается. Такая обстановка ведет к тому, что производители зерна стараются не прибегать к услугам профессиональных, специализированных предприятий. Наиболее крупные производители зерна закупают автоматизированные хранилища в западных странах, выплачивая до 2-3 миллионов евро за комплект. В хозяйствах теперь хранится более половины намолоченного зерна. Материально-техническая база зернохранилищ ветшает и выходит из строя.

«Кроме того, в стране ранее были специализированные семенохранилища, они скупали семенные партии зерна, кормовых культур, доводили их до высоких кондиций и продавали хозяйствам. Теперь семенные ресурсы хранятся где придется. Не случайно сортовыми семенами засевается теперь чуть более 5% зерновых посевов, тогда как раньше засевалось в 8-10 раз больше. На этом страна теряет и урожайность, и качество зерна. Изучив состояние материально-технической базы хлебоприемных предприятий, мы находим необходимым преобразовать их в акционерные общества с участием производителей зерна и продкорпорации. Если этого не сделать сейчас, когда элеваторы еще дееспособны, то через 8-12 лет мы уже не сможем убедить акционеров вкладывать средства в рухнувшие предприятия. Выполнив же это, акционеры сами будут устанавливать приемлемые цены за хранение, сушку, очистку, калибровку зерновых культур, а также могут организовать производство комбикормов, муки, макаронных изделий, крахмала, глютина», - отмечается в запросе.