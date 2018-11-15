Около 2 млн казахстанцев написали общенародный диктант на новом алфавите

CA-NEWS (KZ) - Около 2 млн казахстанцев написали общенародный диктант на новом алфавите, основанном на латинской графике. Об этом сообщает министерство культуры и спорта, организовавшее акцию.

По словам главы ведомства Арыстанбека Мухамедиулы, переход казахского языка на латинскую графику – это новый фактор духовного обновления Казахстана.

Республиканская акция охватила все регионы страны. В специальных аудиториях одновременно писали диктант свыше 1,5 млн граждан. Кроме того, большое количество желающих участвовали онлайн, слушая текст по радио.

Отмечается, что диктант на тему «Рухани жангыру» («Духовного просвещения») был несложный, доступный для всех участников – от школьников до старшего поколения. Текст состоял из 80 слов. Продолжительность диктанта составила 30 минут.

20 февраля текущего года Акорда сообщила, что Нурсултан Назарбаев подписал указ о внесении изменений в новый алфавит казахского языка.