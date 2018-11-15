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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Единственная в Казахстане мясная порода племенных телок может исчезнуть, опасаются депутаты

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса от фракции «Ак жол» опасаются, что единственная в Казахстане мясная порода племенных телок может исчезнуть.

Как отмечается в их запросе на имя министра сельского хозяйства Умерзака Шукеева, производство мяса - один из основных и приоритетных направлений в сельском хозяйстве страны.

Парламентарии напоминают, что в 2014 году президент поставил задачу сделать республику крупнейшим региональным экспортером мяса. Для производства мяса необходимо использование лучших мясных пород и для увеличения их поголовья государство выделяет значительные средства на субсидирование их импорта и содержания.

«В этом году утверждены новые Правила субсидирования развития племенного животноводства. Однако правила не предусматривают стимулирование увеличения поголовья отечественных мясных пород КРС - субсидии на покупку племенных телок от отечественных производителей отменены в пользу импортных. Напомним, что в 1992 году была успешно завершена работа по созданию новой Аулиекольской мясной породы, начатая еще в 1962 году. Она стала первой и пока единственной породой отечественной селекции, которая призвана стать мясным брендом Казахстана. Главным качеством породы является ее неприхотливость, приспособленность нашим климатическим условиям, а мясо обладает отличными вкусовыми качествами. Воспроизводительная способность очень высока, в среднем 80-85%, при хороших условиях содержания достигает 97-100%. Аулиекольская порода благодаря этим качествам распространилась по всей республике», - говорится в запросе.

По данным депутатов, сегодня маточное поголовье породы разводят фермеры в 12 областях, а быков-производителей используют во всех регионах.

«В нашу страну можно завезти маточное поголовье любой породы и получить субсидии, но аулиекольскую породу завезти неоткуда: ее нет ни в какой другой стране, кроме Казахстана. Уверены, что после отмены субсидий на приобретение племенного маточного поголовья внутри Казахстана, мясопроизводители полностью переориентируются на ввоз импортных племенных телок. Это означает, что со временем численность единственной казахстанской породы с большим экспортным потенциалом пойдет на убыль», - заявляют мажилисмены и просят рассмотреть возможность сохранения субсидирования приобретения племенного маточного поголовья Аулиекольской породы.

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