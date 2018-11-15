Из Ташкента пытались вывести картину, предположительно принадлежащую кисти Рембрандта

CA-NEWS (UZ) - Согласно постановлению Яккасарайского районного суда по уголовным делам города Ташкента, состоявшегося 7 ноября, графическая картина, которая оценивается в несколько миллионов евро, была конфискована в качестве вещественного доказательства до вынесения решения суда. Об этом сообщает centralasian.org.



​50-летний Андрей Плужников, сын умершего в 2004 году коллекционера Николая Плужникова рассказывает, что за три дня до смерти отец рассказал ему о том, что в его коллекции хранится картина Рембрандта.

– Отец вызвал меня к себе и показал картину, написанную гусиным пером. Он сказал мне: «Это самая дорогая картина». По словам отца, эту картину он взял в качестве трофея во время штурма Берлина в 1945 году. Согласно надписи сзади картины, ее привезли в Германию в 1940 году. У меня имеется заключение экспертизы Минкульта Узбекистана, подтверждающая, что эта картина действительно принадлежит кисти Рембрандта, – сказал Андрей Плужников.

Как рассказывает Андрей Плужников, узнав о том, что стоимость картины на мировых аукционах составляет двенадцать миллионов евро, в 2014 году он передал ее Камилу Юлдашеву, который занимается продажей продажа произведений искусства. Во время передачи картины Юлдашеву рядом со мной находился известный реставратор Дильшод Азизов, говорит Плужников. Он говорит, что заполучив картину, Юлдашев «скрылся с горизонта».

– Я жаловался в МВД и прокуратуру, заявляя, что оказался жертвой этого мошенника. В результате, было возбуждено уголовное дело, в котором я фигурировал в качестве потерпевшего. Картину обнаружили 14 июня 2018 года в багаже некоего Рафаэля Фузаилова, когда он собирался вылететь из Ташкента в Израиль. Акт о конфискации картины подписан начальником 18-го следственного управления Генпрокуратуры Мухамеджановым, – сказал Андрей Плужников.

Дело о конфискованной картине находится на особом контроле у Генпрокуратуры Узбекистана. «Следствие по уголовному делу, связанному с данным произведением искусства, завершено. Дело передано в суд. Однако, на самом деле, дело обстояло совсем иначе. Плужников продал картину Юлдашеву по собственной воле, признаки мошенничества в действиях Юлдашева не обнаружены. В настоящее время в суде идут прения сторон. Картину пытались контрабандным путем вывезти из Узбекистана. Картина временно конфискована до вынесения решения суда. В своем решении суд определит дальнейшую судьбу этой картины, которая является вещественным доказательством в уголовном деле», – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Вынесение решения по делу о конфискованной картине отложено на следующее заседание. Комиссия по проведению художественной экспертизы Министерства культуры Узбекистана предоставила следствию предварительное заключение, в котором говорится, что «картина имеет историко-художественную ценность, так как предположительно принадлежит школе Рембрандта».