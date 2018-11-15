В Таджикистане врачи продолжают бороться за жизнь кыргызского депутата

CA-NEWS (TJ) - Кыргызский депутат, который с огнестрельными ранениями десять дней назад был доставлен в больницу таджикского Бободжонгафуровского района, пока еще не пришел в сознание. Врачи 14 ноября провели еще одну операцию и надеются, что он выживет, сообщает centralasian.org.

Покушение на жизнь 32-летнего депутата села Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области КР Кубанычбека Баянова произошло вечером 5 ноября около его дома. Неизвестные несколько раз выстрелили в местного депутата.

По словам его брата Гайратбека Баянова, задержать преступников пока не удалось. «Меня самого не было на месте происшествия. Они стреляли в брата со спины в то время, когда он закрывал ворота. Как оказалось, не было вообще ни одного свидетеля, который бы видел стрелявшего или стрелявших», - сказал Гайратбек Баянов.

​По словам родных Кубанычбека Баянова, до ближайшей кыргызской больницы в городе Исфане было 93 км, поэтому они решили доставить раненого депутата в близлежащее медицинское учреждение на территории Таджикистана.

Джамшед Мирбегиев, и.о. главврача центральной больницы Бободжонгафуровского района говорит, что состояние пациента остается тяжелым, он находится под аппаратом искусственного дыхания. «Мы провели две операции. Делаем все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Вчера пригласили специалистов из Худжанда, провели консилиум. Надеемся, что Кубанычбек выкарабакается», - сказал он.

Тем временем, следственные органы Кыргызстана сообщили, что по факту покушения на жизнь Кубанычбека Баянова возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Пока никто не задержан. Мотивы преступления следствию пока неизвестны. Следователи предполагают, что нападение может быть связано с его депутатской деятельностью.

Не исключаются и другие версии произошедшего, в том числе месть конкурентов. Один из друзей Кубанычбека сообщил, что местный депутат владеет автозаправочной станцией в Лейлекском районе.