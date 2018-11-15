В Алматы и Караганде осуждены полицейские, вымогавшие взятку за прекращение уголовного дела

CA-NEWS (KZ) - За 10 месяцев в сall-центр Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции поступило 18242 телефонных сообщения.

По данным пресс-службы ведомства, звонки, касающиеся компетенции Антикоррупционной службы, составляют 2843. Остальная часть звонков касается вопросов, не входящих в компетенцию АДГСПК.

По 26 звонкам (Акмолинская область – 3, Алматы – 4, Южно-Казахстанская область - 3, Алматинская – 5, Павлодарская – 1, Северо-Казахстанская, Кызылординская области - по 1, Шымкент - 1) начаты досудебные производства. По результатам проведенных расследований направлено в суд и вынесено 2 приговора, передано по подследственности – 1 уголовное дело, прекращены за отсутствием состава преступления 4 дела.

Вместе с тем, значительное количество принимаемых сообщений (117) было списано в наряд в связи с анонимностью звонков, 45 переданы по компетенции в другие госорганы, на стадии принятия решения – 11.

Как показывает анализ, большая часть коррупционных сообщений касается фактов вымогательства взяток и незаконных вознаграждений со стороны должностных лиц госорганов. Среди них преобладают должностные лица органов внутренних дел – 79, а также работников местных исполнительных органов – 16, работников сферы образования – 20, здравоохранения – 15.

В Алматы на основании звонка 3 оперуполномоченных УВД Медеуского района осуждены к штрафу в размере 4,5 млн тенге каждый. Они путем мошенничества вымогали денежные средства у заявителя в размере $2 тыс. за не привлечение к уголовной ответственности по факту кражи.

Также в Карагандинской области осужден к 3,5 годам лишения свободы старший следователь ОВД Осакаровского района. Он получил взятку в $1 тыс. за прекращение уголовного дела в отношении подозреваемого по факту кражи.