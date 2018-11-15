В Монголии управление по борьбе с коррупцией проводит масштабную проверку фонда развития после скандала с кредитом

CA-NEWS (MNG) - В Монголии управление по борьбе с коррупцией начало масштабную проверку деятельности фонда развития малого и среднего предпринимательства. Проверкой будут охвачены более 10 лет работы фонда, начиная с момента предоставления кредитов и по настоящее время, сообщает Монголия Сейчас.

Помимо того, что детально будет проверяться каждый процесс кредитования фонда, проверкой будут охвачены и те проекты, которые в своё время не “отвечали требованиям кредитования”. Иными словами, будут даны ответы на вопросы о том, на самом ли деле проект не отвечал требованиям предоставления кредита или существуют другие причины.

Существует также информация и о том, что начали получать показания предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые в своё время подавали заявки на получение льготного кредита на свои проекты и не согласились с тем, чтобы дать взятку соответствующим должностным лицам.

По данным официального источника информации: “Проверка по делу Фонда развития малого и среднего предпринимательства началась в трёх направлениях. Во-первых, следственная проверка, во-вторых, надзорная деятельность, в-третьих, аналитическая работа.”

Отметим, что на основании предоставления кредитов Фонда развития малого и среднего предпринимательства компаниям, имеющих отношение к членам ВГХ и Правительства, возможного превышения должностных полномочий и предоставления другим преимущественных прав, Управление по борьбе с коррупцией арестовало и проверяет и.о. Госсекретаря министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Д.Энхбата, директора ФРМСП С.Тугсбилэга, его помощника и главного бухгалтера фонда. Несколько дней назад также по разрешению прокурора 20 сотрудников фонда ограничили в правах по выезду за границу.