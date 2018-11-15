РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии управление по борьбе с коррупцией проводит масштабную проверку фонда развития после скандала с кредитом
Предыстория: Генпрокурор, министры, депутаты и чиновники Монголии обвиняются в выделении средств фонда развития на членов семьи и друзей

CA-NEWS (MNG) - В Монголии управление по борьбе с коррупцией начало масштабную проверку деятельности фонда развития малого и среднего предпринимательства. Проверкой будут охвачены более 10 лет работы фонда, начиная с момента предоставления кредитов и по настоящее время, сообщает Монголия Сейчас.

Помимо того, что детально будет проверяться каждый процесс кредитования фонда, проверкой будут охвачены и те проекты, которые в своё время не “отвечали требованиям кредитования”. Иными словами, будут даны ответы на вопросы о том, на самом ли деле проект не отвечал требованиям предоставления кредита или существуют другие причины.

Существует также информация и о том, что начали получать показания предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые в своё время подавали заявки на получение льготного кредита на свои проекты и не согласились с тем, чтобы дать взятку соответствующим должностным лицам.

По данным официального источника информации: “Проверка по делу Фонда развития малого и среднего предпринимательства началась в трёх направлениях. Во-первых, следственная проверка, во-вторых, надзорная деятельность, в-третьих, аналитическая работа.”

Отметим, что на основании предоставления кредитов Фонда развития малого и среднего предпринимательства компаниям, имеющих отношение к членам ВГХ и Правительства, возможного превышения должностных полномочий и предоставления другим преимущественных прав, Управление по борьбе с коррупцией арестовало и проверяет и.о. Госсекретаря министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Д.Энхбата, директора ФРМСП С.Тугсбилэга, его помощника и главного бухгалтера фонда. Несколько дней назад также по разрешению прокурора 20 сотрудников фонда ограничили в правах по выезду за границу.

print
  • В Таджикистане презентовали 3D видео о том, как будет выглядеть Душанбе через два года
  • Цены на нефть упали на 7% на фоне резкой перемены настроений на рынке
  • В Кокшетау построят ТЭЦ
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    Сервера временно не доступны

    По техническим причинам все серверы АКИpress сейчас заняты и не могут ответить на Ваш запрос. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

    Попробуйте зайти позднее.

    Администрация сайта АКИpress



    All AKIpress servers are currently busy and cannot respond to your request due to technical difficulties. We apologize for any inconvenience.

    Please, try again later.


    Техникалык себептерге байланыштуу АКИpress'тин бардык серверлери бош эмес жана Сиздин чакырыкка жооп бере албайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.

    Бир аздан кийин кайталап көрүңүз.