На одной из улиц Астаны прорвало водопровод

CA-NEWS (KZ) - На улице Сыганак Астаны 15 ноября в 5:00 произошел порыв водопровода диаметром 400 мм.

По данным акимата столицы, коммунальные службы в настоящее время устанавливают причины произошедшего.

«На данный момент под отключением улица Сыганак, дома №25, 18, 18/1 (МЖД-3), рядом стоящие дома на пониженном давлении. Организован подвоз питьевой воды в количестве трех водовозов. По предварительной информации ГКП «Астана су арнасы», ремонт водопровода продлится до 20:00. Перекрытие дорог не наблюдается», - отмечается в сообщении.

Утром в указанном районе наблюдались автомобильные пробки из-за перекрытия ряда улиц.