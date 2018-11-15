Президент Узбекистана отбыл в Каракалпакстан

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 15 ноября отбыл в город Нукус.

Начинается очередная серия поездок главы Узбекистана Шавката Мирзиёева по стране. И в этот раз первым пунктом назначения стал Каракалпакстан, сообщает УзА.

В ходе визита глава Узбекистана непосредственно знакомится с жизнью народа, проводит диалог с людьми, выслушивает их запросы и пожелания, знакомится с социально-экономическим развитием регионов, решает актуальные вопросы и определяет задачи на перспективу.