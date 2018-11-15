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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рейтинг самых дорогих торговых улиц мира

CA-NEWS (CA) - Американская компания Cushman & Wakefield на основе данных о средней арендной ставке составила очередной рейтинг самых дорогих торговых улиц мира.

Впервые за пять лет имевшее первое место в рейтинге, Пятая авеню в Нью-Йорке оказалась на второй позиции - $2250 за квадратный фут в год. Лидером рейтинга стала гонконгская Козуэй-Бей ($2671 за квадратный фут в год).

Нью-Бонд-стрит в Лондоне на третьем месте - $1744. Елисейские поля в Париже - $1519.

Пятую позицию занимает Виа Монтенаполеоне в Милане - $1466, затем Гиндза в Токио - $1219. Седьмое место в рейтинге присудили Питт-стрит-молл в Сидней - $964.

Мёндон в Сеуле расположился на восьмой строчке - $908.

И замыкающие топ-10 две торговые улицы: Банхофштрассе в Цюрихе - $854, Кольмаркт в Вене - $515.

11 место в рейтинге занимает торговая улица Ванфуцзин в Китае - $492 за квадратный фут в год. Следующая строчка в рейтинге принадлежит Кауфингерштрассе и Нойхаузерштрассе в Мюнихе (Германия) - $482. 13 место у Графтон стрит в Дублине (Ирландия) - $412. 14 место: Портал де л'Ангел в Барселоне (Испания) - $365. 15 место заняла улица Эрму в Афинах (Греция) -$326.

Следующие 5 позиций в рейтинге заняли: улица Калверстрат в Амстердаме (Нидерланды) - $315. 17 место у улицы Орчард-роуд в Сингапуре - $308. Столешников переулок в Москве занял 18-е место в рейтинге - $299. 19 место у Праги (Чехия) — Na Prikore - $287. 20 место - Осло (Норвегия), улица Karl Johan -$286.

21 место у Люксембурга, торговая улица Гранд Рю - $235 за квадратный фут в год. Следующая позиция в рейтинге у Торонто (Канада) — Блур-стрит-ист - $229. 23 место у Индии, Нью Дели - рынок Khan Market $228. 24 место занимает Suria KLCC Mall в Малайзии - $223. 25 место за Бельгией, улица Меир - $217.

Следующие 5 позиций в рейтинге у Швеции, Стокгольм: Biblioteksgatan - $211, Тайвань: Ximen - $205. 28 место у Денмарк (Копенгаген): Stroget - $200. И 29 строчку в рейтинге заняли 2 страны: Турция (улица Истикляль) и Вьетнам (Best achieved sgopping mall) в $190 за квадратный фут в год.

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