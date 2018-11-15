АБР выделит Таджикистану $35 млн для восстановления соединения с Центрально-Азиатской энергетической системой

CA-NEWS (TJ) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере $35 миллионов для восстановления соединения электроэнергетической системы Таджикистана с Центрально-Азиатской энергетической системой (ЦАЭС) путем восстановления соединения c системой Узбекистана. Это поможет расширить региональную торговлю энергией и повысить энергоэффективность между странами ЦАЭС, сообщается в пресс-релизе АБР.

Взаимосвязанная энергетическая система в Центральной Азии принесет пользу всем странам, оптимизирует использование энергии, повысит региональную энергоэффективность и сократит выбросы парниковых газов, отмечается в пресс-релизе.

«Этот проект позволит Таджикистану экспортировать летний избыток электроэнергии в Узбекистан и обеспечить более эффективное использование региональных энергоресурсов», - сказал финансовый специалист АБР г-н Юки Иноуэ. «Восстановление соединения - важный шаг в обеспечении полной параллельной работы с электроэнергетической системой Узбекистана и ЦАЭС».

Проект АБР установит и модернизирует современное оборудование релейной защиты для синхронизации электроэнергетических систем Таджикистана и Узбекистана, расширит точки присоединения и укрепит потенциал Таджикистана для стабильной параллельной работы.

Общая стоимость проекта составляет $40 млн., при этом правительство Таджикистана выделяет $5 млн. Ожидается, что проект будет завершен в 2022 году.

ЦАЭС - региональная сеть электропередачи, созданная в эпоху Советского Союза, и ее деятельность сегодня координируется между Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызской Республикой и Таджикистаном. В последние десятилетия обмен энергией в рамках ЦАЭС постепенно снижался, а отключение Таджикистана от Узбекистана в 2009 году ограничило эффективность ЦАЭС. Подписание соглашения о торговле электроэнергией для возобновления торговли электроэнергией между Таджикистаном и Узбекистаном в марте этого года является шагом вперед для возобновления региональной энергетической сети.