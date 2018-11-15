Назарбаев встретился с премьером Словакии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 15 ноября встретился с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили актуальные вопросы отношений и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между странами.

Глава государства отметил, что визит премьера Словакии послужит импульсом для дальнейшего укрепления межгосударственных связей и углубления взаимодействия в различных секторах экономики.

«Между нашими странами сложились добрые отношения. В Казахстан с вами также приехала бизнес-делегация. Полагаю, что ваш визит даст новый толчок развитию взаимных связей», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь П.Пеллегрини подчеркнул важную роль РК в деле установления межгосударственного диалога в мире.

«Казахстан имеет большой авторитет в сфере международных отношений. Мы высоко оцениваем стабилизирующую роль Казахстана в решении многих международных вопросов», - сказал он и акцентировал внимание на важности наращивания торгово-экономических отношений между двумя государствами, выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в агропромышленном, индустриальном секторе, транспортно-логистической отрасли, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь».