В исторических городах Узбекистана планируют открыть магазины Duty Free

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане по проекту Концепции развития сферы туризма до 2025 года предусматривается открытие в исторических городах страны магазинов беспошлинной торговли Duty Free, сообщает "Норма".

Намечается развитие «шоппинг-туризма». Этот проект предполагает внесение изменений и дополнений в Таможенный кодекс, связанных с организацией деятельности магазинов беспошлинной торговли (Duty Free). Такие торговые точки должны появиться в исторических городах (Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз) и административных центрах регионов. Планируется стимулировать создание торгово-развлекательных комплексов и бутиков, в которых будут продаваться брендовая одежда, косметика и аксессуары.

По проекту также намечается строительство гостиниц и хостелов, общей мощностью 4,5 тыс. номеров и 9,5 тыс. коек-мест. Для реализации этой цели планируется:и.

Планируется большой комплекс мероприятий по улучшению транспортного обслуживания туристов с открытием новых внутриреспубликанских и международных рейсов всех видов пассажирского транспорта.

Развитие получат медицинский, спортивный, агро- и сельский туризм. Улучшат условия для отдыха на озерах Айдаркуль (Джизакская и Навоийская области), Тудакуль (Навоийская область) и Учкизил (Сурхандарьинская область).

В сельской местности, возможно, появятся «туристские махалли». Они будут включаться в сельские и этнографические туры, которые нацелены на ознакомление путешествующих с традиционным бытом, ремеслами, кухней.

Участвуя в проектах государственно-частного партнерства, предприниматели помогут расширить сеть зон бесплатного доступа Wi-Fi. Планируется, что в каждом регионе появится по 50 таких точек.

Предпринимателей хотят привлечь в создание 3D-моделей достопримечательностей исторических городов с последующим их размещением в Google Earth и других аналогичных программах. Предприниматели помогут созданию видеофильмов в формате 3D-мэппинга для демонстрации туристам.