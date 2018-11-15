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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана осмотрел международный аэропорт «Нукус»

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 15 ноября по прибытии в город Нукус ознакомился с работой, проделанной по модернизации международного аэропорта «Нукус». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В этом аэропорту по поручению Мирзиёева выполнены работы почти на 80 миллиардов сумов ($9,7 млн). Здание аэропорта прошло реконструкцию, терминал был расширен и оснащен в соответствии с современными требованиями, сообщает пресс-служба gрезидента.

Глава государства отметил, что международный аэропорт «Нукус» занимает важное место в экономическом развитии Каракалпакстана, расширении деловых связей, увеличении туристического потока.

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