Президент Узбекистана осмотрел международный аэропорт «Нукус»

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 15 ноября по прибытии в город Нукус ознакомился с работой, проделанной по модернизации международного аэропорта «Нукус». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В этом аэропорту по поручению Мирзиёева выполнены работы почти на 80 миллиардов сумов ($9,7 млн). Здание аэропорта прошло реконструкцию, терминал был расширен и оснащен в соответствии с современными требованиями, сообщает пресс-служба gрезидента.

Глава государства отметил, что международный аэропорт «Нукус» занимает важное место в экономическом развитии Каракалпакстана, расширении деловых связей, увеличении туристического потока.