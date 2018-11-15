Запущен регулярный автобусный маршрут «Чирчик-Алматы»

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 14 ноября, запущено новое автобусное сообщение из Узбекистана в Казахстан по маршруту «Чирчик-Алматы». Об этом сообщает пресс-служба Узбекского агентства автомобильного транспорта.

По данным ведомства, протяженность маршрута составляет 818 км, время в пути составит 16 часов 30 минут.

Стоимость проезда по маршруту Чирчик - Алматы составляет 150 тыс. сумов ($18), от Алматы до Чирчика - 6 тысяч тенге ($15,8).

На сегодняшний день в Узбекистане количество международных автобусных маршрутов достигло 11 . 5 из них пролегают в Казахстан: Ташкент - Чимкент (с января), Ташкент - Алматы (с апреля), Ташкент - Кызылорда (с июля), Нукус - Ушкунур (с августа), Чирчик-Ушкунур (с 14 ноября).

С мая этого года запущен автобусный рейс «Ташкент-Бишкек».

В Таджикистан осуществляются четыре маршрута: «Ташкент-Худжанд» (май), Термез-Душанбе (сентябрь), Денау -Душанбе (сентябрь), Самарканд- Пенджикент (сентябрь).

С сентября запущены рейсы Ташкент - Нижний Новгород.

Ежедневно около 600-700 пассажиров пользуются услугами 15 автобусных маршрутов. С момента запуска более 62 000 пассажиров были доставлены в международные пункты назначения.