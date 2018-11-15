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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Наблюдать за пуском Рогуна будут вице-премьер Афганистана, министр Узбекистана и замминистра энергетики России

CA-NEWS (TJ) - Первый заместитель премьер-министра Афганистана Мухаммад Хон сегодня прибывает в Душанбе: завтра, 16 ноября, он будет наблюдать за пуском первого агрегата гиганта таджикской гидроэнергетики Рогунской ГЭС, сообщает внешнеполитическое ведомство Таджикистана.

Кроме того, за пуском Рогуна будут наблюдать министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер.

На церемонию приглашены представители зарубежных государств, в частности стран-участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран и журналисты ведущих мировых СМИ.

Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию 16 ноября при участии президента Таджикистана, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле будущего года.

Суммарная проектная мощность Рогунской ГЭС составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

Высота плотины ГЭС к настоящему моменту превышает 75 метров, что позволяет обеспечить нормальную работу турбины. По завершении возведения гидростанции высота плотины составит 335 метров.

Первый агрегат будет работать на мощности 80-120 МВт.

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