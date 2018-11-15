В Душанбе будет создан ресурсный центр по поддержке жертв домашнего насилия

CA-NEWS (TJ) - В рамках проекта, финансируемого Европейским союзом, создается новая горячая линия и Ресурсный центр в Комитете по делам женщин и семьи Таджикистана.

Как сообщает представительство ЕС в РТ, Ресурсный центр будет оказывать бесплатную юридическую и психологическую поддержку и консультации жертвам домашнего насилия.

Женщины, подвергшиеся насилию и члены семей, нуждающиеся в поддержке, могут позвонить по номеру 1313 и связаться с экспертом по правовым и гендерным вопросам, психологом по вопросам предотвращения насилия в семье и гендерного равенства или же юристом, в зависимости от ситуации. Номер является бесплатным для всех таджикских операторов мобильной связи.

Ресурсный центр по гендерным вопросам создан с целью предоставления помощи лицам, подвергающимся насилию, и находится под ведением Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана.

В Ресурсном центре по гендерным вопросам существует база данных для содействия в сборе и анализе подробной информации случаев насилия в семье. Для своевременного и легкого сбора информации, получения единой статистики и переработки информации базы данных, разработано и внедрено электронное приложение. Телефонные обращения также вводятся и отмечаются в базе данных.

В разработанную электронную базу данных по анализу случаев насилия проведено интернет соединение, что позволяет по запросу, в реальном времени предоставить подробную информацию.

Проект реализуется в сотрудничестве с Комитетом по делам женщин и семьи, министерством внутренних дел Республики Таджикистан, органами местного самоуправления и общественными организациями Таджикистана.