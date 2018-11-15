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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Суд в России отказал в УДО гражданину Казахстана, осужденному за подготовку покушения на Путина

CA-NEWS (KZ) - Волжский районный суд Самарской области отказал в условно-досрочном освобождении гражданину Казахстана Илье Пьянзину, осужденному в 2013 году за подготовку покушения на президент России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Волжский районный суд рассмотрел ходатайство Пьянзина об УДО и принял решение отказать в его удовлетворении. Суд учел позицию представителя прокуратуры, возражавшего против освобождения осужденного в связи с тем, что Пьянзин неоднократно нарушал режим отбывания наказания», - сказал собеседник агентства. Решение суда пока не вступило в силу, он имеет право его обжаловать в 10-дневный срок.

10 сентября 2013 года Московский городской суд приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима Пьянзина, признав его виновным в подготовке покушения на Путина. Пьянзин признал вину, заключил сделку со следствием и получил наказание, которое не превышает 2/3 от максимально возможного. Он отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №26 в Самарской области.

Как установили следствие и суд, Пьянзин, находясь в декабре 2011 года на территории Украины, по предложению Адама Осмаева и Руслана Мадаева вступил в вооруженную группу, созданную по распоряжению главаря незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ», запрещенного в РФ, Доку Умарова. Покушение предполагалось совершить в Москве, подорвав заминированный автомобиль на пути следования кортежа.

Участники преступной группы проводили в Одессе испытания взрывных устройств. При изготовлении 4 января 2012 года очередного самодельного взрывного устройства произошел пожар, в результате которого Мадаев погиб. Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Впоследствии Пьянзин по запросу Генеральной прокуратуры РФ был выдан российской стороне.

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