Индонезия рассчитывает на скорое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Индонезия рассчитывает ускорить переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил президент страны Джоко Видодо по итогам встречи в Сингапуре с президентом России Владимиром Путиным, принявшим участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

«Надеюсь, что Россия окажет нам содействие в ускорении переговоров по созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС», - цитирует Видодо издание Detik.

Кроме того, по его словам, в Джакарте рассчитывают на расширение экономического партнерства с Москвой, в первую очередь в сфере поставок пальмового масла, которое является одной из главных статей внешней торговли страны.