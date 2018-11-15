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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Шанхае будет открыто генеральное консульство Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 14 ноября кабинет министров на своем очередном заседании обсудил и поддержал вопрос об открытии генерального консульства в Шанхае, Китайская Народная Республика (КНР), сообщает Montsame.

Соответствующее решение будет представлено парламенту на рассмотрение. Деятельность генконсульства в Шанхае будет направлена на обеспечение и создание благоприятных условий для защиты прав и интересов монголов, проживающих и обучающихся в китайских провинциях Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Аньхой и Цзянси, предоставление им консульские услуги, а также на оформление различных видов виз для иностранных граждан.

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