В Шанхае будет открыто генеральное консульство Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 14 ноября кабинет министров на своем очередном заседании обсудил и поддержал вопрос об открытии генерального консульства в Шанхае, Китайская Народная Республика (КНР), сообщает Montsame.

Соответствующее решение будет представлено парламенту на рассмотрение. Деятельность генконсульства в Шанхае будет направлена на обеспечение и создание благоприятных условий для защиты прав и интересов монголов, проживающих и обучающихся в китайских провинциях Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Аньхой и Цзянси, предоставление им консульские услуги, а также на оформление различных видов виз для иностранных граждан.