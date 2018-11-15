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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Банка России назвала основные вызовы для Нацбанка Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала основные вызовы для ЦБ РФ и Национального банка Казахстана, сообщает РИА Новости.

Как сказала она 15 ноября, выступая на VIII конгрессе финансистов РК в Алматы, в настоящий момент существуют два источника волатильности.

«Первый - это колебание цен на сырьевые товары. Для России и Казахстана это важный фактор влияния на экономику и финансовую систему. Второй внешний источник волатильности - изменения потоков капитала на наши рынки», - отметила глава Банка РФ.

По ее словам, несмотря на то, что плавающий курс дает возможности для адаптации к таким шокам, сильные колебания цен на сырье - нефть и газ - могут осложняться сильной волатильностью курса, инфляцией, а значит и повышением процентных ставок.

Изменения в потоках капитала на развивающихся рынках, в свою очередь, связаны с повышением учетных ставок Центробанков в развитых странах, а также с геополитическими факторами и внешнеторговыми ограничениями, количество которых в мире в последнее время резко выросло, добавила Э.Набиуллина.

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