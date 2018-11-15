Строительство альтернативы Босфору стартует в 2019 году

- Азия и мир, общество
- 16:03, 15 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - Строительство канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями стартует не позднее 2019 года, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан на круглом столе в агентстве «Анадолу».
По словам министра, подготовка плана строительства (масштаб 1/100000) одного из наиболее амбициозных и масштабных инфраструктурных проектов Турции завершается.
По маршруту новой водной артерии планируется построить 10 мостов.
Новый канал к западу от Стамбула пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу.
Предполагается, что водный путь сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тыс. т.