Казахстан поддержал резолюцию Совбеза ООН о снятии санкций в отношении Эритреи

CA-NEWS (KZ) - Казахстан в Совете безопасности ООН поддержал принятие резолюции о снятии санкций в отношении Эритреи.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в июне текущего года мир стал свидетелем исторического примирения между Эритреей и Эфиопией, лидеры которых положили конец 20-летней конфронтации, унесшей жизни более 80 тысяч человек. Это событие повлекло за собой сближение и первые контакты на высшем уровне между Эритреей и Джибути, которые на протяжении 10 лет также были разделены территориальным конфликтом. Помимо двусторонних соглашений Эритрея, Эфиопия и Сомали договорились наладить более тесные политические, экономические, социальные, культурные связи и координировать свои усилия по содействию региональному миру, безопасности и развитию.

В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подчеркнул, что страны Африканского рога продемонстрировали решительную приверженность и способность находить решения для региональных проблем. По его словам, важно, чтобы международное сообщество оказало поддержку происходящим в регионе позитивным изменениям.

«Мир в регионе стал результатом мужественного выбора, сделанного региональными лидерами. Он знаменует завершение эпохи затяжной напряженности, конфликтов и конкуренции, и прокладывает путь к новой эре мирного и взаимовыгодного сотрудничества. Дипломатия, посредничество, укрепление доверия и диалог, вместе с инвестициями в развитие являются надежными средствами разрешения существующих споров между странами. Мы приветствуем взаимодействие между Джибути и Эритреей и призываем их предпринять дальнейшие усилия для решения оставшихся проблем в их двусторонних отношениях», - добавил он.

Санкции в отношении Эритреи были введены в 2009 году.

Принятая Советом безопасности ООН резолюция включает в себя отмену эмбарго на оружие, запрета на поездки, замораживания активов, а также снятие адресных санкций.