Ювелирные украшения на $30 тыс., ввезенные в Казахстан контрабандой, обращены в доход государства

CA-NEWS (KZ) - По иску Мангистауской транспортной прокуратуры судом обращены в доход государства ювелирные изделия на сумму более 11 млн тенге ($29,3 тыс.).

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, драгоценности из сплавов золота и серебра в количестве свыше 800 единиц признаны предметами контрабанды по уголовному делу по факту организации экономической контрабанды.

В частности, в октябре 2017 года сотрудники Департамента госдоходов по Мангистауской области задержали гражданина Азербайджана Е.Абдуллаева, который путем сокрытия от таможенного контроля и уклонения от декларирования незаконно переместил через границу дорогие украшения.

Неправомерными действиями иностранца государству причинен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей и сборов в размере 2,8 млн тенге ($7,45 тыс.).

В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину, производство по делу прекращено по нереабилитирующему основанию.

Для определения судьбы незадекларированных изделий прокуратура обратилась с иском в суд, решением которого предметы контрабанды обращены в доход государства.