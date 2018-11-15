Узбекский тренер возглавил олимпийскую сборную Таджикистана по футболу

CA-NEWS (UZ) - Узбекский специалист Усмон Тошев назначен главным тренером олимпийской сборной Таджикистана (U-23), сообщает федерация футбола страны.

53-летний специалист будет готовить команду к отборочному турниру чемпионата Азии-2020. В отборочном цикле чемпионата Азии-2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте, олимпийская сборная Таджикистана сыграет в группе «F». Ее соперниками будут сборные Узбекистана, Индии и Пакистана. Новый главный тренер олимпийской сборной приступит к работе в ближайшие дни.

Усмон Тошев родился 23 сентября 1965 года в Бухаре. В бытность игроком выступал за узбекские клубы «Зарафшан», «Пахтакор», «Нурафшон» и «Бухара». После завершения игровой карьеры стал футбольным тренером. В 2000-2008 возглавлял узбекские клубы «Бухара» и каршинский «Насаф». В 2006 году был помощником главного тренера сборной Узбекистана Валерия Непомнящего.

С января 2009 года по 15 мая 2011 года возглавлял клубы «Шуртан» и «Спартак» (Ташкент). В 2014-2015 годах возглавлял клуб «Де Маиванд Аталан» из Афганистана. В прошлом году работал главным тренером «Андижана». В июле этого юношеская сборная Узбекистана (U-16) под руководством Тошева стала победителем чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который проходил в Ташкенте.