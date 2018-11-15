Обвинение в убийстве саудовского журналиста Хашогги предъявлено 11 подозреваемым, 5 из них запрашивают смертную казнь

CA-NEWS (CA) - В Саудовской Аравии государственный прокурор запросил смертную казнь для пятерых обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, сообщает Associated Press в Twitter.

Отмечается, что обвинения в убийстве Хашогги предъявлены 11 из 18 арестованных по делу.

BREAKING: Saudi Arabia says 11 suspects indicted, prosecutors requesting death penalty for 5 for writer Jamal Khashoggi's killing. — The Associated Press (@AP) 15 ноября 2018 г.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашогги, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти признали, что Хашогги мертв спустя 18 дней. По словам генпрокурора, к гибели журналиста привела ссора с сотрудниками консульства. Стамбульская прокуратура утверждает, что убийство было преднамеренным: Хашогги задушили в генконсульстве, а тело расчленили и уничтожили.