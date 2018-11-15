15 ноября 1993 года. Назарбаев показывает новую валюту Казахстана - тенге

CA-NEWS (KZ) - Национальная валюта Казахстана – тенге - введена в обращение 15 ноября 1993 года. Сегодня она отмечает свое 25-летие.

В социальных сетях появилось архивное видео, на котором президент республики Нурсултан Назарбаев показывает первые банкноты.

Название «тенге» происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет «денге» или «таньга», от которых произошли также название русской монеты деньга (полкопейки) и слово деньги.

Казахстан стал предпоследней страной Содружества Независимых государств (последний Таджикистан), пустившей в оборот национальную валюту.

Дизайн новой валюты был создан Мендыбаем Алин, Досболом Касымовым, Агимсалы Дузельхановым, Тимуром Сулейменовым и Хайруллой Габжалиловым.

Первая партия тенге была напечатана в Англии. Первые разменные деньги — тиын (1/100 часть тенге) — были выполнены в виде банкнот номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 тиын.

1 тенге на момент его введения стоил 500 российских и советских рублей.

На купюре образца 1993 года номиналом 1 тенге был изображен портрет философа и ученого Аль-Фараби (872-951), 3 тенге - портрет акына Суюнбая Аронулы (1815-1898), 5 тенге - портрет народного музыканта Курмангазы Сагырбайулы (1818-1889), 10 - портрет путешественника и ученого Чокана Валиханова (1835-1865), 20 - портрет основоположника казахской литературы Абая Кунанбаева (1845-1904), 50 - портрет хана Младшего жуза Абулхайр-хана (1693-1748), 100 тенге - портрет хана Среднего жуза Абылай-хана (1711-1781). Они были изъяты из обращения 15 ноября 2006 года.

В 1993-2003 годы в обращении были купюры номиналом от 200 до 10 тыс. тенге, на которых был изображен Аль-Фараби.

Тенге, которые используются в настоящее время и претерпевали некоторые изменения, начали изготавливать в 2006 году.