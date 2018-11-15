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  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Международная организация признала Казахстан одним из динамично развивающихся рынков авиаперевозок

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за 10 месяцев местные аэропорты обслужили 12,7 млн человек, что на 6% больше показателя аналогичного периода 2017 года (12 млн человек).

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, продолжается рост объема пассажирских авиаперевозок. С начала года отечественные авиакомпании перевезли 6,8 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,2 млн человек) рост перевозок пассажиров воздушным транспортом составил 10%.

Отмечается, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) признала Казахстан одним из самых динамично развивающихся рынков в странах Восточной Европы и Центральной Азии. По прогнозам IATA, в ближайшие 20 лет авиапассажиропоток вырастет с 8 млн до 18 млн пассажиров.

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