РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Монголии наложил вето на закон о госбюджете на 2019 год

CA-NEWS (MNG) - 15 ноября президент Монголии Халтмагийн Баттулга встретился с председателем парламента Миэгомбын Энхболдом и сообщил о наложении полного президентского вето на закон о госбюджете на 2019 год, других соответствующих законов и постановлений парламента, утверждённых в комплексе, сообщает Монголия Сейчас.

Глава государства лично вручил спикеру парламента письмо, обратился с просьбой о рассмотрении президентского вето и принятия решения согласно соответствующего порядка.

Закон о госбюджете на 2019 год вместе с соответствующими законами и постановлениями парламента были утверждены 2 ноября 2018 года, а президент получил их 12 ноября этого года. В своём официальном письме президент Монголии подробно изложил все моменты, с которыми не согласен.

print
  • АБР выделит Туркменистану $500 млн для экспорта электроэнергии в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан
  • На Ближний Восток может вернуться призрак большой войны, - Назарбаев
  • В Узбекистане происходят очень положительные изменения, - Назарбаев
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×