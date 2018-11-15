Президент Монголии наложил вето на закон о госбюджете на 2019 год

CA-NEWS (MNG) - 15 ноября президент Монголии Халтмагийн Баттулга встретился с председателем парламента Миэгомбын Энхболдом и сообщил о наложении полного президентского вето на закон о госбюджете на 2019 год, других соответствующих законов и постановлений парламента, утверждённых в комплексе, сообщает Монголия Сейчас.

Глава государства лично вручил спикеру парламента письмо, обратился с просьбой о рассмотрении президентского вето и принятия решения согласно соответствующего порядка.

Закон о госбюджете на 2019 год вместе с соответствующими законами и постановлениями парламента были утверждены 2 ноября 2018 года, а президент получил их 12 ноября этого года. В своём официальном письме президент Монголии подробно изложил все моменты, с которыми не согласен.